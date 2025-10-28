Tren El Insurgente
or fin tren El Insurgente
sin colas y sin boruca,
desde México a Toluca,
va a transportar a la gente
de una manera excelente.
¡Ya lo esperamos con ansia!
Benjamín Cortés V.
Comprender la NEM, un desafío vigente
¿Cómo han avanzado las y los docentes de educación básica en la apropiación del enfoque de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)?
Este cambio de paradigma, iniciado en 2022, busca una transformación social mediante la revalorización de las comunidades de aprendizaje y la autonomía profesional docente, distanciándose de modelos centrados en la estandarización. Se difundieron los planes y programas de estudio, los libros sin recetas para las maestras y los maestros y orientaciones mensuales para los consejos técnicos escolares (CTE). Sin embargo, persisten interrogantes: ¿ha sido suficiente para comprender los fundamentos pedagógicos y filosóficos de la NEM? ¿La Secretaría de Educación Pública ha valorado el grado de comprensión docente? ¿Se identifican los desafíos para avanzar en sus propósitos transformadores? ¿Los CTE funcionan realmente como comunidades de aprendizaje?
Lilia de la Cruz Orozco
La oposición sorprende con más calumnias
Después de siete años de ser sinónimo de engaño, fracaso y podredumbre, la oposición vuelve a sorprender. Cuando parecía imposible que fueran más tramposos, más hipócritas, más cínicos, se superan.
En sus medios asalariados, disfrazan la mentira de noticia: inventan muertos, ridiculizan a los damnificados que reciben apoyo, distorsionan cada reforma y propagan el falso temor de que hoy pensar distinto es delito.
Día tras día calumnian con desesperación, creyendo que repetir falsedades remplaza la realidad.No comprenden que su odio no debilita al pueblo, lo fortalece. Mientras ellos se consumen en bilis, el país avanza, los logros se multiplican y la gente abraza un proyecto que por primera vez los mira de frente.
Aferrados a la nostalgia del saqueo, prefieren hundirse antes que admitir su ruina moral. Son los últimos guardianes de un régimen podrido, aferrados a un botín que ya no existe.
Pero que no se engañen: el pueblo ya despertó, y por más que ladren desde sus pantallas, la historia no los absolverá. Mientras ellos viven de la mentira, el pueblo vive de la esperanza, y esa es la fuerza que ni sus millones ni su odio podrán comprar jamás.
Carlos Fernando Cárdenas Amaro
Acerca de una queja contra profesor de Ciencias de la UNAM
Un ex profesor de la Facultad de Ciencias se dirigió a la membresía del Stunam para dar su versión de los hechos sobre una queja en su contra por violencia de género y ha reiterado sus mentiras.
Miente al afirmar que son fabricadas, pues antes fue amonestado y suspendido por otros actos de acoso. Dice que las oficinas jurídicas de la UNAM no pueden ser juez y parte; olvida mencionar que fue justo por eso que el juez laboral demeritó el procedimiento de su rescisión, además de que el jurídico excluyó pruebas de su expediente, no porque no sea agresor, sino porque el sistema de denuncias en la UNAM está mal diseñado.
En páginas de Facebook que este sujeto administra me difaman al afirmar que soy panista; yo sólo colaboré en una campaña como especialista en derechos humanos. Su afirmación es grave, porque para él si eres panista o de otro partido político con el que él no simpatiza, no puedes ser víctima de violencia.
Lena Brena
Invitación
Marcha contra empresa cómplice de Israel
La empresa mexicana Orbia Advance Corporation (OAC) es dueña de 80 por ciento de Netafim, esta última, denunciada por la ONU por su complicidad en los crímenes perpetrados por el Estado de de Israel contra el pueblo palestino.
Te invitamos a encontrarnos mañana en la Estela de Luz a las 16 horas, para caminar juntos a la Torre de Reforma con el número 483, donde se ubica el corporativo de dicha empresa.
No olvidaremos que el genocidio contra el pueblo palestino continúa, lo mismo que la ocupación ilegal, el apartheid, entre otras injusticias que sufren los palestinos como el no respeto al derecho de retorno desde 1949.
Por lo anterior, seguimos en lucha con Palestina y fortaleciendo los movimientos internacionales BDS y PACBI.
Para estar al tanto, suscríbete a nuestros canales en WhatsApp y Telegram disponibles en: linktr.ee/palestinamx
Palestina Mx – BDS Mx