Tren El Insurgente

P

or fin tren El Insurgente

sin colas y sin boruca,

desde México a Toluca,

va a transportar a la gente

de una manera excelente.

¡Ya lo esperamos con ansia!

Benjamín Cortés V.

Comprender la NEM, un desafío vigente

¿Cómo han avanzado las y los docentes de educación básica en la apropiación del enfoque de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)?

Este cambio de paradigma, iniciado en 2022, busca una transformación social mediante la revalorización de las comunidades de aprendizaje y la autonomía profesional docente, distanciándose de modelos centrados en la estandarización. Se difundieron los planes y programas de estudio, los libros sin recetas para las maestras y los maestros y orientaciones mensuales para los consejos técnicos escolares (CTE). Sin embargo, persisten interrogantes: ¿ha sido suficiente para comprender los fundamentos pedagógicos y filosóficos de la NEM? ¿La Secretaría de Educación Pública ha valorado el grado de comprensión docente? ¿Se identifican los desafíos para avanzar en sus propósitos transformadores? ¿Los CTE funcionan realmente como comunidades de aprendizaje?

Lilia de la Cruz Orozco

La oposición sorprende con más calumnias

Después de siete años de ser sinónimo de engaño, fracaso y podredumbre, la oposición vuelve a sorprender. Cuando parecía imposible que fueran más tramposos, más hipócritas, más cínicos, se superan.

En sus medios asalariados, disfrazan la mentira de noticia: inventan muertos, ridiculizan a los damnificados que reciben apoyo, distorsionan cada reforma y propagan el falso temor de que hoy pensar distinto es delito.

Día tras día calumnian con desesperación, creyendo que repetir falsedades remplaza la realidad.No comprenden que su odio no debilita al pueblo, lo fortalece. Mientras ellos se consumen en bilis, el país avanza, los logros se multiplican y la gente abraza un proyecto que por primera vez los mira de frente.

Aferrados a la nostalgia del saqueo, prefieren hundirse antes que admitir su ruina moral. Son los últimos guardianes de un régimen podrido, aferrados a un botín que ya no existe.

Pero que no se engañen: el pueblo ya despertó, y por más que ladren desde sus pantallas, la historia no los absolverá. Mientras ellos viven de la mentira, el pueblo vive de la esperanza, y esa es la fuerza que ni sus millones ni su odio podrán comprar jamás.