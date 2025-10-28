▲ Palestinos se ven diminutos ante las dimensiones de la destrucción causada por los bombardeos del ejército de Tel Aviv en la ciudad de Gaza. Foto Xinhua

Reuters, Prensa Latina y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 26

Jerusalén. Las pérdidas financieras sufridas por el sector pesquero en la franja de Gaza por más de dos años de feroces bombardeos de Israel ascienden a 75 millones de dólares, informó ayer Nizar Ayyash, presidente del sindicato de trabajadores del mar en el enclave palestino.

El líder gremial denunció “la destrucción casi total de la infraestructura marítima, incluidos los puertos, lo cual paralizó al sector y privó a miles de familias de su único medio de vida”; además, la mayoría de las embarcaciones, equipos y almacenes fueron arrasados, precisó en declaraciones a la agencia de noticias Safa.

“A ello se suman las estrictas restricciones israelíes a la pesca en las aguas territoriales de la franja, lo cual redujo la producción diaria y agravó el problema de la alimentación”, subrayó.

Polémica por relevo en la ANP

En este contexto, Mahmoud Abbas, máximo dirigente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), nombró a su vicepresidente, Hussein al Sheikh, como su sucesor interino en caso de una vacante, decisión que fue criticada por Hamas.

Abbas, de 89 años, consolidó este proceso de sucesión en caso de fallecimiento, un escenario que dejaría temporalmente en manos de Al Sheikh el mando del gobierno palestino en Cisjordania reocupada y las negociaciones con el movimiento de resistencia islámica para concretar una autoridad en el enclave.

En caso de vacancia, Al Sheikh “asumirá temporalmente la presidencia de la Autoridad Nacional (Palestina) por un periodo no mayor a 90 días, durante el cual se celebrarán elecciones libres y directas para elegir un nuevo presidente, de conformidad con la Ley Electoral Palestina”.

Sin embargo, se contempla la prórroga del mandato por decisión del consejo central palestino si no es posible celebrar comicios “por fuerza mayor”, declaró el mandatario antier.