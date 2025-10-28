Afp

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 24

Kingston. Vientos y lluvias intensos azotaron ayer a Jamaica al acercarse el huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5 con corrientes de aire de hasta 280 kilómetros por hora, lo cual podría causar “destrucción masiva”, advirtió el primer ministro Andrew Holness.

El meteoro dejó las primeras víctimas fatales. Se reportó la muerte de tres personas en Jamaica, igual número en Haití y una en República Dominicana.

El fenómeno se encuentra en el sur de la isla, “girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, en el extremo occidental de Jamaica”, informó el gobernante.

“No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que se espera una perturbación significativa”, agregó el mandatario.