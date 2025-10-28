Informan de la muerte de siete personas por el ingreso del huracán en islas del Caribe
Martes 28 de octubre de 2025, p. 24
Kingston. Vientos y lluvias intensos azotaron ayer a Jamaica al acercarse el huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5 con corrientes de aire de hasta 280 kilómetros por hora, lo cual podría causar “destrucción masiva”, advirtió el primer ministro Andrew Holness.
El meteoro dejó las primeras víctimas fatales. Se reportó la muerte de tres personas en Jamaica, igual número en Haití y una en República Dominicana.
El fenómeno se encuentra en el sur de la isla, “girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, en el extremo occidental de Jamaica”, informó el gobernante.
“No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que se espera una perturbación significativa”, agregó el mandatario.
Se esperaba que el fenómeno tocara tierra esta madrugada en Jamaica y al final del día en Cuba.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó que “los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”.
A pesar de las órdenes de evacuación, muchos residentes decidieron quedarse.
“No me voy a mover. No creo poder escapar de la muerte”, declaró un habitante en la histórica zona costera de Port Royal, en Kingston.
El hombre recordó las condiciones y las malas experiencias pasadas en los refugios gubernamentales para huracanes como razones para no desalojar.