Ap

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 24

Quito. Medio centenar de armas de grueso calibre, que iban dirigidas a Ecuador aparentemente para ser empleadas en actividades delictivas, fueron decomisadas en alta mar en una operación de la policía nacional y efectivos de Estados Unidos, informó ayer el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de X.