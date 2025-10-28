Martes 28 de octubre de 2025, p. 24
Quito. Medio centenar de armas de grueso calibre, que iban dirigidas a Ecuador aparentemente para ser empleadas en actividades delictivas, fueron decomisadas en alta mar en una operación de la policía nacional y efectivos de Estados Unidos, informó ayer el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de X.
La Marina precisó que el arsenal iba en ocho bultos que flotaban en el área de las Galápagos; cerca navegaban dos barcos sin documentos de navegación. Fueron detenidos 50 tripulantes.