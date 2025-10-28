Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 30

Chihuahua, Chih., El obispo de la diócesis Sierra Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, hizo un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, para que redoblen sus esfuerzos en la protección de la población civil, un día después de que siete personas fueron asesinadas en la cabecera municipal de Guachochi, presuntamente por un grupo armado que aparentemente buscaba imponer un toque de queda en la localidad.

En una carta pública emitida este lunes, el jerarca católico González Sandoval condenó “toda forma de violencia que amenaza la paz y la dignidad de nuestras comunidades. No podemos acostumbrarnos a la muerte, ni callar ante el dolor que golpea una y otra vez a la Sierra Tarahumara. Nuestro silencio sería complicidad”.

Durante la madrugada del domingo anterior, se cometieron diferentes ataques armados en la cabecera municipal de Guachochi, presuntamente para imponer un toque de queda por parte de un grupo criminal. Siete personas murieron en las agresiones y siete resultaron heridas, informó la Fiscalía de Chihuahua, Distrito Zona Sur.