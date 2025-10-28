Estados
Intento de extorsión contra asilo de ancianos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 28 de octubre de 2025, p. 30

Veracruz, Ver., Supuestos integrantes de la delincuencia organizada intentaron extorsionar al asilo Cogra, dedicado al cuidado de personas de la tercera edad, en el puerto de Veracruz, a cambio de permitirles seguir con los servicios.

María Teresa de Infanzón, directora del lugar, narró que recibió una llamada telefónica en la cual un sujeto se identificó como integrante de un grupo criminal, y le exigió 30 mil pesos por “protección”.

De Infanzón respondió que el asilo no cuenta con recursos para atendera dichas exigencias, por lo que el criminal ofreció bajar la tarifa, sin que se llegara a un acuerdo.

Ante la negativa del asilo para pagar la extorsión, el delincuente aseguró que procedería a “cerrar” Cogra, lo que no ha ocurrido. Dijo esperar que se trate de una amenaza falsa, pues en el albergue se atiende a diario a 80 personas de la tercera edad.

 

 

 

