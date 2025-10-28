Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 30

Veracruz, Ver., Supuestos integrantes de la delincuencia organizada intentaron extorsionar al asilo Cogra, dedicado al cuidado de personas de la tercera edad, en el puerto de Veracruz, a cambio de permitirles seguir con los servicios.

María Teresa de Infanzón, directora del lugar, narró que recibió una llamada telefónica en la cual un sujeto se identificó como integrante de un grupo criminal, y le exigió 30 mil pesos por “protección”.

De Infanzón respondió que el asilo no cuenta con recursos para atendera dichas exigencias, por lo que el criminal ofreció bajar la tarifa, sin que se llegara a un acuerdo.