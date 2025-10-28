▲ Roberto Ramírez Zárate, síndi-co morenista del ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán (en imagen de archivo), quien antenoche fue asesinado entre los poblados La Angostura y El Palmito. Foto La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025

Noé Pérez Urquidi, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), fue asesinado ayer en el estacionamiento del centro comercial Plaza Pabellón, en el municipio de Salina Cruz, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

De acuerdo con testigos, Pérez Urquidi abandonaba un restaurante en compañía de una persona cuando fue atacado; su acompañante resultó ileso.

En Michoacán, Roberto Ramírez Zárate, síndico morenista del ayuntamiento de Penjamillo, fue ultimado a balazos la noche del domingo por presuntos criminales en la carretera Numarana-Penjamillo, dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Secretaría de Seguridad Pública michoacana indicó que el ataque se cometió entre los poblados La Angostura y El Palmito, al momento que Ramírez Zarate conducía un vehículo.

En este contexto, la FGE de Michoacán dio a conocer que César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox, podría haber “dirigido” el homicidio contra el productor de limón y coordinador de un grupo de empresarios citrícolas, Bernardo Bravo Manríquez, perpetrado el pasado 19 de octubre.

“Las investigaciones van muy avanzadas, ya tenemos las ubicaciones de quienes pudieron haber participado en el hecho; estamos vinculando y señalando, con base en los dispositivos y números telefónicos que tenemos, que probablemente fue partícipe”, apuntó el titular de la institución, Carlos Torres Piña.