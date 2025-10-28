Martes 28 de octubre de 2025, p. 30
Noé Pérez Urquidi, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), fue asesinado ayer en el estacionamiento del centro comercial Plaza Pabellón, en el municipio de Salina Cruz, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
De acuerdo con testigos, Pérez Urquidi abandonaba un restaurante en compañía de una persona cuando fue atacado; su acompañante resultó ileso.
En Michoacán, Roberto Ramírez Zárate, síndico morenista del ayuntamiento de Penjamillo, fue ultimado a balazos la noche del domingo por presuntos criminales en la carretera Numarana-Penjamillo, dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).
La Secretaría de Seguridad Pública michoacana indicó que el ataque se cometió entre los poblados La Angostura y El Palmito, al momento que Ramírez Zarate conducía un vehículo.
En este contexto, la FGE de Michoacán dio a conocer que César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox, podría haber “dirigido” el homicidio contra el productor de limón y coordinador de un grupo de empresarios citrícolas, Bernardo Bravo Manríquez, perpetrado el pasado 19 de octubre.
“Las investigaciones van muy avanzadas, ya tenemos las ubicaciones de quienes pudieron haber participado en el hecho; estamos vinculando y señalando, con base en los dispositivos y números telefónicos que tenemos, que probablemente fue partícipe”, apuntó el titular de la institución, Carlos Torres Piña.
Mientras, Antonio Bravo Salgado, operador político de la senadora morenista Beatriz Mojica Morga en Iguala y en la región Tierra Calientede Guerrero, fue hallado sin vida la noche del domingo; versiones policiales indicaron que fue ultimado durante un supuesto asalto en su domicilio.
Condenan homicidio en Durango
Luego del asesinato del periodista independiente Miguel Ángel Beltrán, cometido en Durango, Amnistía Internacional lamentó el crimen e informó que durante 2025 han sido asesinados siete periodistas en el país, según datos de Reporteros sin Fronteras.
En un pronunciamiento, hizo un llamado a la fiscalía duranguense a que realice una investigación exhaustiva, imparcial y que considere la labor periodística como línea central de averiguación para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.