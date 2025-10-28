Silvia Chávez

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 29

Cuautitlán Izcalli, Méx., El alcalde Daniel Serrano Palacios anunció el arranque de una estrategia coordinada con autoridades federales y estatales, para revisar las actividades en los anexos de atención a las adicciones, pues existe la presunción de que en algunos de estos lugares se realizan llamadas para extorsionar.

Se conocen además dos casos de abuso sexual perpetrados en esos lugares y existe la sospecha de que alojan a personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Serrano Palacios planteó ayer en conferencia de prensa que en coordinación con el gobierno federal, la administración municipal que encabeza impulsará una campaña en contra del delito de extorsión, en una estrategia coordinada con la Secretaría de Salud, pues investigaciones advierten que desde anexos salen llamadas para cometer ese delito.

Labor de inteligencia conjunta entre autoridades

“El trabajo de inteligencia que realiza el gobierno del estado de México a través de sus áreas de seguridad y del gobierno federal, señala que algunas de las fuentes, de los espacios, de donde salen las llamadas de extorsión, también están en los llamados anexos”, planteó el alcalde.

Agregó que incluso existe la presunción de que en éstos habría personas con órdenes de arresto vigentes, “nosotros como autoridad municipal no tenemos manera de ingresar a hacer una revisión a los anexos, aunque todos deben tener algún tipo de certificación, pero la autoridad competente para analizar esta circunstancia es la Secretaría de Salud”, comentó Serrano Palacios.

Dijo que el gobierno de Cuauti-tlán Izcalli trabaja con la Secretaría de Salud del estado de México para preparar una revisión en los documentos de certificación de los anexos, y confirmar registros de identificación de las personas alojadas o con tratamientos en estos establecimientos. Destacó que se han expuesto a la mesa de paz dos casos de abuso sexual en estos espacios.