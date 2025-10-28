Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 28

Veracruz, Ver., Después de 17 días de la inundación que devastó el norte del estado, cientos de personas siguen pidiendo ayuda; prevalecen las colonias sin agua potable, el ambiente huele a descomposición y comunidades siguen aisladas por derrumbes.

El sonido de palas raspando el suelo llena las calles; habitantes de Poza Rica, Álamo y otros municipios impactados por las lluvias aún se esfuerzan por retirar el lodo de sus casas y de los caminos que usaban a diario para realizar sus actividades.

Pese a que las quejas por ayuda insuficiente de las autoridades son multitudinarias, el norte veracruzano se levanta. La ayuda ha llegado a través de particulares, de la Cruz Roja, de asociaciones civiles, pero también de otros estados, del gobierno federal y de algunas dependencias estatales.

A la par, algunos damnificados aún buscan a sus seres queridos. Según autoridades, al menos ocho personas continúan no localizadas. Entre ellas se hallan una profesora de Ilamatlán y su hija, al igual que otras dos mujeres de la misma zona, así como un hombre en Poza Rica y otro en El Espinal, quienes son rastreados con binomios caninos y drones.

Sus parientes ruegan a Dios que no se sumen a los 35 residentes de la entidad que han sido encontrados sin vida a consecuencia de los anegamientos.

Los pequeños empresarios luchan por reabrir sus negocios. El agua y la tierra arrasaron con mercancía, mobiliario y miles de pesos en inversión necesaria para mantener el comercio más mínimo.