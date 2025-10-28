Lilian Hernández y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 28

De las 288 localidades que se quedaron incomunicadas tras las lluvias registradas hace dos semanas, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó que 220 ya están comunicadas, pues han liberado 415 caminos en los cinco estados afectados.

En la conferencia presidencial, el secretario detalló que todas las comunidades ya cuentan con energía eléctrica, mientras 87 por ciento de las escuelas dañadas ya han sido rehabilitadas, pues de las mil 277 ya han reparado mil 475 planteles.

A pesar de que en Veracruz e Hidalgo todavía hay localidades incomunicadas, aseguró que están avanzando con rapidez, además de que 70 mil viviendas ya recibieron apoyo con 413 mil 965 despensas y 463 mil 682 vacunas aplicadas.

Señaló que en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí todas las comunidades ya tienen todos los caminos liberados, gracias a las rehabilitaciones y a los puentes provisionales.

En el caso de Hidalgo, aclaró, se tienen 75 frentes de trabajo, se han liberado 244 caminos, 127 de 184 localidades principales; y también se están atendiendo lo que llaman “núcleos satélites” o “secundarios”. De los 29 puentes afectados, 20 ya cuentan con paso provisional.