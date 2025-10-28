Afp

Martes 28 de octubre de 2025

Hollywood. George Clooney está más inclinado a mirar hacia el futuro que al pasado, a diferencia de su personaje en Jay Kelly, el introspectivo drama de Netflix que llega a los cines en noviembre.

“No estoy listo para mirar atrás y conformarme con lo que he hecho”, dijo el actor de 64 años en la premier de la cinta en el festival del American Film Institute, en Hollywood. En cambio, Clooney afirmó que disfruta “ver qué viene” en su carrera.

Dirigida por Noah Baumbach, Jay Kelly trata la crisis emocional que sufre un reconocido actor (Clooney) tras 30 años de carrera.

Obsesionado con fortalecer la relación con sus hijas, arrastra a su entregado representante (Adam Sandler) y a su agente de prensa (Laura Dern) en un viaje a Europa.

Durante el trayecto, Jay reflexiona sobre la soledad, sus errores y sus aciertos y sobre el precio del éxito.

“Es sobre cada uno de nosotros y el sacrificio que haces cuando aceptas un trabajo allí, y no puedes estar junto a la gente que amas”, dijo Clooney.

El actor, sin embargo, que al igual que su personaje ha tenido una sólida carrera en la televisión y el cine que se expande por décadas, se siente “lo suficientemente afortunado” de tener amigos y seres queridos alrededor.

Por su lado, Adam Sandler destacó cómo trata la cinta el paso del tiempo. “Ver a alguien pasar de ser una joven estrella del cine a un hombre que ha hecho esto por muchos años, y observar cómo envejece en cámara, es algo interesante”.

Sin embargo, el proyecto no lo dejó melancólico. “No hay nada de mi trabajo que mire atrás y piense: ojalá lo hubiera hecho diferente. Pero sí digo: ‘el tiempo corre, hay que aprovecharlo todo’”.

La cinta estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre.