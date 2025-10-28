Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 23

Las empresas mineras de capital canadiense afiliadas al Comité Ejecutivo de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México (Cancham) se sumaron a un acuerdo mediante el cual adoptaron formalmente el estándar Hacia una Minería Sustentable (TSM por sus siglas en inglés) desarrollado por la Asociación Minera de Canadá.

Este compromiso, señaló el organismo en un comunicado, se suma al estricto cumplimiento de la normatividad mexicana, lo que fortalece sus prácticas de responsabilidad social, ambiental y de gobernanza bajo un marco internacional reconocido.

Pierre Gratton, director general de la Asociación de Minería en Canadá, aplaudió que el sector minero canadiense que opera en México por comprometerse a seguir un sistema reconocido por impulsar la mejora continua del sector en una amplia gama de áreas sociales y ambientales, entre ellas la gestión del agua, lo que incluye medición del desempeño, auditorías independientes y presentación de informes públicos.