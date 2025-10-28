Economía
Acciones argentinas logran ganancias tras triunfo oficialista
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de octubre de 2025, p. 22

Buenos Aires., Los mercados de Argentina se dispararon el lunes tras la inesperada consolidación del oficialismo en las elecciones legislativas celebradas el domingo en el país austral, lo que aventura una profundización de la política ortodoxa.

El peso se apreció 6 por ciento al cotizar en mil 420 unidades por dólar. Por su parte, el índice S&P Merval escaló 21.39 por ciento e incluso algunos papeles superaron 36 por ciento de alza al cierre de la jornada.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) subieron hasta 49 por ciento. En tanto, los bonos en el segmento extrabursátil mejoraron 14 puntos porcentuales y el riesgo país se desplomó a 650 unidades.

