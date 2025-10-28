Reuters, Xinhua y Afp

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 22

Buenos Aires., Los mercados de Argentina se dispararon el lunes tras la inesperada consolidación del oficialismo en las elecciones legislativas celebradas el domingo en el país austral, lo que aventura una profundización de la política ortodoxa.

El peso se apreció 6 por ciento al cotizar en mil 420 unidades por dólar. Por su parte, el índice S&P Merval escaló 21.39 por ciento e incluso algunos papeles superaron 36 por ciento de alza al cierre de la jornada.