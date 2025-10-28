Reuters

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 22

Kuala Lumpur., El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había “garantizado” que los dos países llegarían a un acuerdo sobre comercio durante una reciente reunión entre ambos líderes.

Lula reveló en una rueda de prensa al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental en Malasia que sus conversaciones con Trump habían ido bien y que se alcanzaría un acuerdo “más rápido de lo que nadie piensa”.

Trump, tras abandonar Malasia, declaró que había tenido una “buena reunión” con Lula, pero se mostró incierto sobre las perspectivas de un acuerdo. “No sé si va a pasar algo, pero ya veremos”, comentó a los periodistas en el avión presidencial.