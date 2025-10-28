De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. a35

Cuando la ofensiva de Kansas City comandada por Patrick Mahomes entra en ritmo, es casi imposible detenerla. El mariscal de los Jefes guio a su equipo a una victoria de 28-7 sobre los Comandantes de Washington en el partido que se disputó anoche en Arrowhead Stadium. Mahomes, quien registró 299 yardas aéreas, conectó tres envíos a las diagonales con sus receptores: Rashee Rice, Xavier Worthy y con el ala cerrada, Travis Kelce (a la derecha en la imagen), quien llegó a 100 pases de anotación atrapados en su carrera.