▲ Con un Shohei Ohtani en su papel protagónico imparable y el mexicano Alejandro Kirk en plan grande, angelinos y canadienses ofrecieron a los más de 50 mil aficionados un espectáculo inigualable de casi siete horas. Foto Ap

De La Reacción

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. a35

Con un jonrón de Freddie Freeman, los Dodgers de los Ángeles, campeones vigentes, vencieron 6-5 a los Azulejos de Toronto en 18 entradas, para empatar el juego más largo en una Serie Mundial, que no se repetía desde 2018. La hazaña se vivió ayer en el tercer juego que se disputó en la casa de la novena californiana, dejando en su favor la ventaja 2-1.

La última vez que un juego del Clásico de Otoño se fue a extrainnings en el Dodger Stadium se disputaron 18 entradas con victoria para los Medias Rojas de Boston.

Con un Shohei Ohtani en su papel protagónico imparable y el mexicano Alejandro Kirk en plan grande, angelinos y canadienses ofrecieron a los más de 50 mil aficionados un espectáculo inigualable de casi siete horas.

Ohtani conectó dos jonrones e igualó un récord de 119 años en las Grandes Ligas con cuatro hits de extrabase en el tercer juego de la Serie Mundial, ofreciendo otra actuación histórica de postemporada en el Dodger Stadium.

El japonés concretó su sexto jonrón en los últimos cuatro juegos de los Dodgers, e igualó los ocho jonrones de Corey Seager en 2020, la mayor cantidad de vuelacercas para un jugador de los Dodgers en una sola postemporada. Está a dos del récord de Randy Arozarena de jonrones en una postemporada.

Sus cuatro extrabases igualaron la marca de Frank Isbell (Juego 5, 1906) como la mayor cantidad en un solo partido de Clásico de Otoño. También es el primer jugador con tres juegos multijonrones en una postemporada.

Teoscar Hernández y Shohei lograron dos jonrones en la segunda y tercera entradas, respectivamente, lo que le dio una temprana ventaja a los anfitriones por 2-0, para júbilo de la afición en el inmueble angelino.

En el siguiente rollo el Dodger Stadium enmudeció. Con un cuadrangular de tres carreras, el mexicano Alejandro Kirk protagonizó la voltereta de su equipo para irse al frente 3-2. El de Tijuana, que en el juego uno se convirtió en el primer mexicano que anota un jonrón en un Clásico de Otoño, logró su segundo vuelacercas en la Serie y el quinto en la postemporada.