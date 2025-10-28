T

res hechos recientes ocuparon, para no decir que escandalizaron, la opinión pública francesa. Aunque de índole muy diversa, como pueden ser un robo, un encarcelamiento y un proceso, los tres sucesos difundidos por los medios de comunicación acapararon la atención del público.

El primero de estos acontecimientos fue el robo en el museo del Louvre, antiguo palacio de los reyes de Francia durante la monarquía. Los ladrones actuaron, por así decir, abiertamente y a la vista de todos. No entraron al museo durante la noche ni por un túnel. Al contrario, lo hicieron por la mañana temprano y gracias a una alta escalera trasladada en su vehículo y colocada frente a una ventana de la galería Apolo, erigida por orden de Luis XIV para exaltar su gloria de Rey Sol. En esta galería se encuentran las 800 piezas de “la colección real de las gemas y diamantes de la corona”. Los cuatro ladrones lograron huir con ocho de estas joyas. Este acto reconocido como del crimen organizado, robo en pleno día en el museo más grande del mundo, el cual recibe cerca de 9 millones de visitantes cada año y posee 35 mil obras en 73 mil metros cuadrados, tuvo eco internacional, desató una polémica política y relanzó el debate sobre la seguridad de los museos franceses, los cuales presentan “gran vulnerabilidad”, reconoció Laurent Nuñez, ministro del Interior de Francia.

Los hechos toman un cariz casi cómico cuando, en su huida, los ladrones dejan caer la corona de la emperatriz Eugenia. Recuperada por los guardias, la corona debe ser reparada, pues sufrió un choque al ser extraída de su vitrina. Belphégor, habitante del Louvre como se sabe, puesto que ninguna otra residencia le parece adecuada a su modesta persona, considera que este robo es un acto terrorista contra la monarquía, es decir contra él, y no ve otra manera de explicar que, después de robar la corona, se arrojara al suelo.

Un robo rocambolesco que da una imagen deplorable de Francia, comentó Gerald Darmanin, ministro de Justicia de este país.