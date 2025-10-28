▲ La exposición se presenta en SAQ gallery hasta el 3 de noviembre. Aquí, Spirit of the Tree, de Koji Murata. Foto cortesía Sebastián Monjarás

Ángel Vargas y Jair Cabrera

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 2

El ejercicio de la memoria como contrapeso a la muerte y la pérdida de un ser querido es el tema de Ofrendas: Nuestros antepasados viven en nosotros, exposición fotográfica que se presenta hasta el 3 de noviembre en SAQ gallery como parte de la celebración del Día de Muertos.

Conformada por 48 piezas en formato medio, tanto en blanco y negro como en color, la muestra marca el debut en México de Samurái Foto, colectivo japonés de fotografía artística con sede en Yokohama, conformado hace 10 años.

La curaduría corrió a cargo de la fotógrafa estadunidense Ann Trinca, de San Francisco, California, quien plantea una exploración de las tradiciones compartidas de conmemorar a los antepasados en Japón y México, a partir de poner en relieve gestos de reverencia, conexión espiritual y continuidad cultural.

“Mediante imágenes impactantes y emotivas, los artistas ofrecen un mensaje de amistad: una invitación a conectar entre culturas a través de experiencias compartidas de memoria, rituales y los hilos invisibles que nos unen a quienes hemos perdido”, apunta la curadora.

“Cada fotografía refleja una exploración íntima de las propias historias de los fotógrafos: momentos de amor, duelo, celebración y reflexión serena. Una grulla en vuelo, llamas parpadeantes, la quietud del bosque: estos símbolos hablan silenciosa pero poderosamente de la fugacidad de la vida y la belleza que se encuentra en su impermanencia.”

El trabajo más íntimo

Este proyecto fue concebido ex profeso para nuestro país y su preparación llevó año y medio. Cada uno de los 11 fotógrafos participantes lo hace con tres o hasta cinco obras. Ninguno había abordado con su trabajo esta temática o esta resonancia cultural hacia la muerte, según Sebastián Monjarás, responsable de la galería junto con Azalea Aguilar y Luis Fernando Suárez.

“Ellos mismos dicen que éstas son las fotografías más íntimas que han tomado en sus carreras, que se remontan a varios años, pero la temática y que la muestra fuera en México les permitió otra manera de explorar la fotografía”, comparte el galerista y arquitecto.

“El punto medular que encontramos con relación a la muerte es la memoria; no hay mejor manera de retenerla que la imagen. Entonces, con estas fotos ellos traen a sus muertos a través de la memoria y la imagen.”

Cada fotografía, agrega, “se convierte en algo sagrado, al tener una parte ritual y espiritual que va más allá de lo estético, con elementos como el agua, el fuego, la niebla y la naturaleza”.

De acuerdo con Monjarás, el título de la exposición, Ofrendas, responde aque Japón es una cultura de rituales, diferentes a los de nuestro país, pero igualmente de índole sagrada con los que también se recuerda y venera a los muertos.