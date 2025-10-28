Nayelli Ramírez Bautista

Martes 28 de octubre de 2025, p. 33

Operadores de la plataforma gremial Movilidad de Vanguardia (Mova) solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México un aumento de dos pesos en la tarifa del transporte concesionado, así como un subsidio que cubra el déficit restante, a fin de equilibrar los costos de operación del sector.

En conferencia de prensa conjunta, Alejandro Luna, coordinador general de Mova, y Felipe Núñez Guerrero, presidente de ruta 3, explicaron que el costo real por trasladar a una persona asciende a 15 pesos, debido al incremento en gastos de mantenimiento, pago de choferes, gasolina y llantas, así como impuestos, por lo que consideraron urgente la medida. “Nosotros pedimos una tarifa híbrida, donde el usuario aporte un poco y el gobierno asuma la parte restante”.

Mencionaron que en los pasados 30 años, depender únicamente de la tarifa provocó la pauperización, ya que 70 por ciento de las empresas de transporte concesionado están en crisis financiera y la mitad se encuentra en quiebra.