Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 31

Seis integrantes de un mariachi fueron secuestrados, golpeados y a dos les infligieron quemaduras, por cinco presuntos miembros del grupo delictivo Los Malportados, tres de ellos menores de edad, quienes fueron detenidos por policías capitalinos en la demarcación Tlalpan.

Lo anterior sucedió luego de una denuncia ciudadana que refería que había un grupo de personas lesionadas en la calle Silos, esquina con andador Caporal 2, en la unidad habitacional Narciso Mendoza.

Al llegar al sitio, los elementos policiacos hicieron contacto con seis hombres, dos con lesiones por quemaduras, por lo que solicitaron la presencia de los servicios de emergencia; paramédicos diagnosticaron a los hombres de 35 y 31 años de edad con quemaduras en 80 y 25 por ciento del cuerpo, respectivamente, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Los afectados refirieron que son músicos y que el sábado por la tarde fueron contratados para una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa; sin embargo, cuando terminaron fueron retenidos contra su voluntad en el sitio, donde los agredieron.

Además, los paramédicos revisaron a las otras cuatro personas de 31, 27 y 22 años, y una que no proporcionó sus datos, con golpes en diferentes partes del cuerpo, sin requerir ser trasladados a un nosocomio.