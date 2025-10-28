Fueron contratados para amenizar una fiesta familiar en Iztapalapa // Los abandonaron en Tlalpan // Tres delincuentes son menores de edad
Martes 28 de octubre de 2025, p. 31
Seis integrantes de un mariachi fueron secuestrados, golpeados y a dos les infligieron quemaduras, por cinco presuntos miembros del grupo delictivo Los Malportados, tres de ellos menores de edad, quienes fueron detenidos por policías capitalinos en la demarcación Tlalpan.
Lo anterior sucedió luego de una denuncia ciudadana que refería que había un grupo de personas lesionadas en la calle Silos, esquina con andador Caporal 2, en la unidad habitacional Narciso Mendoza.
Al llegar al sitio, los elementos policiacos hicieron contacto con seis hombres, dos con lesiones por quemaduras, por lo que solicitaron la presencia de los servicios de emergencia; paramédicos diagnosticaron a los hombres de 35 y 31 años de edad con quemaduras en 80 y 25 por ciento del cuerpo, respectivamente, por lo que fueron trasladados a un hospital.
Los afectados refirieron que son músicos y que el sábado por la tarde fueron contratados para una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa; sin embargo, cuando terminaron fueron retenidos contra su voluntad en el sitio, donde los agredieron.
Además, los paramédicos revisaron a las otras cuatro personas de 31, 27 y 22 años, y una que no proporcionó sus datos, con golpes en diferentes partes del cuerpo, sin requerir ser trasladados a un nosocomio.
Llamada de emergencia
Los hombres agregaron que la noche del domingo los subieron a una camioneta y los abandonaron en dicha ubicación, donde pidieron apoyo por medio del número de emergencia 911; a partir de ese momento los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Sur y Norte verificaron las cámaras de videovigilancia para identificar a los agresores y el vehículo.
Tras ser ubicados cuando circulaban sobre la avenida Canal de Tezontle, a la altura del Circuito Interior, en la colonia Infonavit Iztacalco, policías que dieron seguimiento al caso les marcaron el alto y les realizaron una revisión preventiva. Les aseguraron un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles, 100 bolsitas de plástico color morado con un polvo blanco similar a la cocaína, 11 identificaciones personales, entre ellas una de una institución de procuración de justicia, y cuatro tarjetas bancarias.
Los detenidos son Juan Aarón Mancilla Meléndez, de 53 años; Vidal Francisco Haro Ramírez, de 35, y los menores de edad Bruno Irving, Kevin Omar y Alexis, de 16 y 14 años.