▲ El caso de República de Cuba 11, en el Centro Histórico, es un despojo disfrazado de desalojo, aseguraron las víctimas. La expulsión de los residentes, ejecutada en agosto pasado, es parte de los 2 mil 600 asuntos detectados en la capital. Foto Luis Castillo

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 31

En el año reciente, la Secretaría de Gobierno capitalina ha detectado 2 mil 600 casos de posible despojo en la capital, de acuerdo con el primer informe de la dependencia que será presentado hoy ante el Congreso de la Ciudad de México.

A partir de la instalación de un gabinete especializado en la materia, se ha dado atención individualizada a cada uno de los casos, de los cuales 200 se encuentran en el gabinete para su ejecución; además, unos 50 predios ya fueron asegurados y restituidos a sus legítimos dueños.

Como parte de las labores de prevención, las autoridades plantean reformas a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y a la Ley Registral, “con el fin de agilizar la atención y garantizar resoluciones favorables a los afectados”.

Entre los datos más relevantes del informe destaca la incorporación de 572 nuevas personas al padrón de víctimas, que suman 3 mil 600 registros; de este total, casi una cuarta parte son por violaciones a derechos humanos.

Apoyo a víctimas

Por otra parte, la autoridad reportó un total de 84 personas afectadas, entre hospitalizadas, fallecidas y dadas de alta, por la explosión en el puente de La Concordia. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha otorgado un apoyo de 20 mil pesos a cada una de las familias de los fallecidos, y entregará 50 mil posteriormente; mientras a los lesionados, dará 40 mil pesos. Dichos montos son independientes de la restitución económica que los afectados recibirán por la empresa involucrada en el siniestro.