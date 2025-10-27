E

l relanzamiento del PAN ha dado mucho de que hablar; el nuevo lema no es casualidad, marca la alineación pública del partido con el proyecto internacional de la ultraderecha (UD) y se establece ya como una de las plataformas electorales que acogerán a los candidatos de ese proyecto (para más información, les dejo un artículo que escribí en diciembre de 2024 https://bit.ly/3J6Vuzw). Resulta interesante que la renovación no renovó a ningún “líder” ni “referente” del partido. Los perfiles son los mismos que en 2024, decían que el PAN era de centro-izquierda.

¿Qué significa que la UD defienda “patria, familia y libertad”? Mucho ya se ha escrito de la similitud ideológica con el fascismo italiano, al grado de copiar el lema, sin embargo, poco se ha dicho qué tipo de patria, de familia y de libertad defiende hoy en día el movimiento de UD internacional al cual se adhiere al PAN. Primero, patria, extraño que el PAN lo defienda, después de décadas de decir que la soberanía era un concepto anticuado y de haber entregado los recursos naturales a extranjeros socavando la integridad del país. De hecho, su proyecto político ahora pasa por solicitar intervenciones extranjeras en México, vemos el caso de Lilly Téllez y Ricardo Salinas Pliego (a quien abrieron totalmente la puerta al decir que incluirán “candidatos ciudadanos”, y seguro será su candidato al 2030). Para ellos, así como para la UD internacional (los Maga en EU, Meloni en Italia, Milei en Argentina, Vox en España, AfD en Alemania y Reform UK en Reino Unido), la patria son las personas que cumplen cierto perfil racial, “blancos y descendientes de europeos”. El proyecto se trata de defender la patria en contra de los enemigos, que en su entendimiento son todos aquellos a los que consideran “indeseables”. Es en esencia un proyecto de racismo que en EU y países europeos se expresa como en contra de todo tipo de inmigrantes, minorías, colores y preferencias diferentes. Eso es lo que el PAN defenderá, a ese proyecto se suma.

Segundo, la familia, concepto que la UD se ha agenciado últimamente, y del cual dicen que permitir modelos de familia diferentes a la ultratradicionalista es la causa de todos los males de la sociedad. Esto tiene implicaciones muy profundas, pues consideran que el único modelo aceptable es una familia donde sea hombre-mujer, con roles tradicionales de proveedor y crianza. La ideología de la UD dice que todo lo diferente es inmoral, e incluso sostiene que es un pecado. ¿Qué tipo de organización social implica esto? Una donde la mujer deja todos los espacios públicos y de poder que tanto les ha costado conquistar, ya que los UD sólo conciben que su papel es procrear, criar y las labores del hogar. No por nada la tendencia de las influencers Trad wives (esposas tradicionales) es tan popular con dicho demográfico, y sus máximos exponentes en México lo han dicho. Recientemente, Ricardo Salinas Pliego, en su propio documental, dijo que consideraba un “agandalle” el que las mujeres hubieran logrado 50 por ciento de representación. Pero también significa que toda la comunidad LGBT+ retroceda en el reconocimiento de sus derechos. Curiosamente, el modelo que tanto añoran, ese donde un solo ingreso podía sostener una familia, únicamente ha sido posible bajo el Estado de bienestar. Con políticas pro trabajador, y con una fuerte presencia del Estado en la economía. En cuanto el neoliberalismo, se implantó en la sociedades, destruyeron toda posibilidad de que un hogar se sostuviera con un solo ingreso. Mujeres que trabajen, comunidad LGBT, madres y padres solteros, personas divorciadas, son el enemigo de la “familia” tradicional panista. Ese es el modelo que defienden y es de ellos de quien lo defenderán.