or sugerencia del presidente José López Portillo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entonces dirigido por el doctor Edmundo Flores, buscó la forma de apoyar a Vietnam por medio de instituciones y profesionistas en el campo de la ecología. Ese país había quedado devastado en 1975, luego de tantos años de intervención de Francia y Estados Unidos. Sus recursos naturales sufrieron severos daños por las decenas de miles de toneladas de bombas incendiarias que arrojó la aviación del vecino país.

Para ver la forma de concretar esa ayuda, el doctor Flores me pidió visitar Vietnam y evaluar el estado del medio ambiente. Con ese propósito, tuve con su embajador varias entrevistas a las que también asistió Manuel Becerra Acosta, director del diario Unomás uno, e interesado en publicar mis impresiones de la visita. En mi estancia vería al presidente Pham Van Dong y a Le Duc Tho (1911-1990), el talentoso diplomático que representó a su nación en las negociaciones con Estados Unidos que llevaron a la firma de los Acuerdos de paz de París en 1973.

Durante noviembre, recorrí las partes más afectadas ecológicamente en Vietnam: áreas forestales y de cultivo, ríos y sistemas de almacenamiento de agua destruidos. Igual aldeas y poblados, pero la población ya estaba poniendo en marcha la producción agrícola y estableciendo viveros para reforestación. Como informé al Conacyt a mi retorno, la ayuda ecológica no era primordial. Los vietnamitas tenían conocimiento ancestral de su entorno. Requerían apoyo tecnológico y financiero, y lo recibían de varios países.

Si destaco hoy esa visita es para recordar la entrevista que me concedió Le Duc Tho, a quien el presidente Ho Chi Minh designó principal negociador de la paz con Estados Unidos. Él “reunía las virtudes para tratar a un enemigo astuto e ingenioso”, según el legendario líder. Y cumplió su tarea con creces. Resalté entonces en el Unomásuno su afirmación de que ese acuerdo fue una forma de dar a Estados Unidos una salida decorosa de Vietnam, pues su derrota era inevitable.

También referí el motivo que tuvo para negarse a recibir el Nobel de la Paz que le concedieron junto con Henry Kissinger. Fue el único en rechazarlo. Su respuesta: la paz no existía en Vietnam. La agresión continuaba. Y además, no podía compartir tal reconocimiento con quien fue parte fundamental en la destrucción de su país, junto con el secretario de Defensa Robert McNamara y los presidentes Lyndon B. Johnson y Richard Nixon.