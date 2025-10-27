E

ste primer cuarto del siglo XXI se ha caracterizado por una enorme conflictividad mundial, parte de una transición larguísima que, desde la crisis del modelo neoliberal capitalista de los años 2008-2009 sigue sin resolverse. Por eso las enormes tensiones provocadas por el pequeño mundo occidental del norte global neocolonial, que ejerce todo su poder para mantener sus privilegios a costa del desarrollo del otro 85 por ciento del sur global. Es decir, el paso hacia un nuevo patrón de acumulación sigue sin definirse, lo que explicaría el “pantano histórico” en que vive el mundo.

Ante hegemonías en declive, tenemos a Estados Unidos tratando de no perder su poder, para lo cual ha puesto en marcha amenazas, aranceles y mentiras, afianzando su alianza con la Unión Europea, que pasó a ser su patio trasero trasatlántico. Expulsiones masivas de migrantes, controles fronterizos, deportaciones, supuestamente por ser “irregulares, ilegales, indocumentados”, a quienes se les añaden calificativos inaceptables, como ser delincuentes, enfermos mentales, drogadictos, traficantes, etcétera, todo ello para mantenerlos en un estado funcional de vulnerabilidad. Lo que queda además es la racialización del migrante, negro árabe, indígena, latino. Atrocidades que nos hablan de una lógica que une estructuras de poder del norte global y los efectos persistentes del imperialismo neocolonial, que mantiene el control político y simbólico en las fronteras. Los estados del norte delegan la contención migratoria a los países periféricos convertidos en “guardias”.

Estados Unidos busca replicar los años de la guerra fría en América Latina, cuya clara intención es, por un lado, desviar el curso de los países progresistas que buscan cambiar la tragedia de 30 años de liberalismo y por eso se dirige justamente contra Colombia, Venezuela y México, cuyas propuestas políticas y económicas se alejan de la derecha. Y por otro, disponer de los enormes recursos naturales estratégicos de estas naciones. El nuevo concepto para la intervención se llama narcoterrorismo, y con toda impunidad bombardea barcazas y asesina a sus ocupantes. Lo que muestra su intención política injerencista y no de seguridad es que Estados Unidos no toca a los narcoterroristas estadunidenses internos, lo que ha sido documentado en forma excelente por el periodista Jesús Esquivel. Lo que debe destacarse es que las derivas autoritarias de las derechas y ultraderechas latinoamericanas lo que sí han logrado es dar al traste con las economías en las que se instalan: Argentina, un caso tristemente patético, y Ecuador, que sólo logra mantenerse en el poder a base de toques de queda y represiones, condiciones que los hace por completo sumisos a Estados Unidos.