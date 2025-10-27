▲ Anoche culminaron de manera multitudinaria los 17 días de intensa actividad cultural de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino en la capital de Guanajuato. Foto La Jornada

Daniel López Aguilar

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 23

Guanajuato, Gto., Los ritmos de África, Europa y América se escucharon entre los muros centenarios de la Alhóndiga de Granaditas. La noche de este domingo, el monumento recibió a Africa Express, agrupación que cerró la edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC), celebrada del 10 al 26 de octubre en esta capital.

Más de 50 músicos provenientes de México, Reino Unido, Malí, Uganda, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Estados Unidos, Francia, Argentina, Argelia y Ghana interpretaron parte de su segundo disco, Bahidorá, grabado hace un año.

La función comenzó a las 20 horas y duró tres, con lo que concluyeron de manera multitudinaria los 17 días de intensa actividad cultural en esta capital.

Miles de espectadores vivieron cada pieza con intensidad: unos aplaudían de pie, otros seguían con atención los instrumentos poco conocidos, dejándose envolver por la mezcla de sonidos y acentos.

Los más jóvenes no pudieron contener su sentir. “¡Esto es una chingonería!”, exclamó un grupo de universitarios. “Una faena contagiosa”, respondió otro, mientras sostenían sus celulares con la linterna encendida, ondeándolos como luciérnagas frente lienzo de luz de la fachada del edificio.

Los solos de percusión respondieron a riffs de guitarra, y las voces africanas se combinaron con coros europeos y líneas de hip hop, reggae, cumbia y ska, creando instantes de complicidad que atrapaban la atención.

En medio de ese torbellino sonoro aparecieron Eme MalaFe y Son Rompe Pera, que con su marimba hipnótica hicieron brincar a los asistentes. La fusión de ritmos tradicionales con bases electrónicas generó uno de los momentos más explosivos de la noche.

Otro momento apasionante llegó con Emmanuel Meme del Real, integrante de Café Tacvba, quien ofreció una versión acústica y más tropical de Eres. Su interpretación desató los coros del público y provocó que más de uno bailara sin reservas. Junto a La Bruja de Texcoco, Meme cantó también Ojalá que llueva café, pieza que unió a artistas y público en un canto colectivo cargado de nostalgia y alegría.