▲ Los especialistas reiteran que es importante que quienes son vulnerables acudan a vacunarse. Foto Cristina Rodríguez

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 22

El neumococo es un tipo de bacteria que vive casi de manera natural en los seres humanos y se distingue por su alta capacidad de adaptación y evadir el sistema de defensas. Desde su descubrimiento hace casi un siglo y medio, se han descrito 92 variedades del patógeno causante de diversas enfermedades, principalmente neumonía, afirmó el infectólogo Alejandro Macías.

Aunque está presente a lo largo del todo año, los casos del padecimiento aumentan en el invierno y afectan más a los grupos vulnerables: niños de 2 a 5 años y adultos de 60 y más.

Como parte de la campaña de vacunación de la temporada invernal para la prevención de infecciones respiratorias, el sector salud aplicará vacunas contra los virus de influenza y SARS-CoV-2 causante de covid-19, así como la bacteria del neumococo.

De esta última, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Carlos O’Quinn, gerente médico del laboratorio MSD, señaló que los casos nuevos de neumonía son tres veces más altos en adultos mayores respecto al resto de la población, mientras la probabilidad de morir por esta causa es 30 veces mayor para las personas que se hallan en este grupo etario.

De ahí la importancia de prevenir la neumonía, lo cual es posible mediante la vacunación que para adultos mayores está disponible desde 1983. No obstante, en México la cobertura es de apenas 30 por ciento, de acuerdo con datos oficiales.