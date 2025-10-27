De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 20

El capo del cártel Santa Rosa de Lima en el norte de Guanajuato, Édgar Eduardo N, fue detenido en el municipio de Dolores Hidalgo. Era considerado “objetivo prioritario” y está relacionado con la masacre de siete jóvenes en una festividad religiosa en San Felipe, cometida el 19 de mayo, informó ayer la Secretaría de Seguridad y Paz estatal. La dependencia no precisó cuándo ni dónde fue arrestado.

La dependencia explicó que el aprehendido “habría encabezado una estructura delictiva vinculada con delitos como extorsiones, homicidios y disputas armadas entre grupos criminales que operan en el norte del estado”.

En la acción participaron elementos de las fiscalías generales de la República y del estado, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. Édgar Eduardo N “fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente y ya fue vinculado a proceso”, señaló la dependencia.