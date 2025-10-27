Lunes 27 de octubre de 2025, p. 20
El capo del cártel Santa Rosa de Lima en el norte de Guanajuato, Édgar Eduardo N, fue detenido en el municipio de Dolores Hidalgo. Era considerado “objetivo prioritario” y está relacionado con la masacre de siete jóvenes en una festividad religiosa en San Felipe, cometida el 19 de mayo, informó ayer la Secretaría de Seguridad y Paz estatal. La dependencia no precisó cuándo ni dónde fue arrestado.
La dependencia explicó que el aprehendido “habría encabezado una estructura delictiva vinculada con delitos como extorsiones, homicidios y disputas armadas entre grupos criminales que operan en el norte del estado”.
En la acción participaron elementos de las fiscalías generales de la República y del estado, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. Édgar Eduardo N “fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente y ya fue vinculado a proceso”, señaló la dependencia.
En tanto, siete personas murieron, entre ellas un niño de dos años, y al menos seis quedaron lesionadas en estado crítico, luego de dos ataques cometidos ayer en diferentes colonias de la cabecera municipal de Guachochi, presuntamente para imponer un toque de queda por una agrupación criminal, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, distrito zona sur.
En Morelos tres personas, dos de ellas mujeres, fueron asesinadas el fin de semana.
Unos 200 habitantes de la cabecera municipal y de diversas comunidades de Actopan, Hidalgo, protestaron para exigir resultados a la alcaldesa morenista Imelda Cuéllar Cano, ante la creciente ola de inseguridad en la demarcación.
Mientras, en Tabasco, elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca decomisaron 300 kilos de vegetal con las características de la mariguana.