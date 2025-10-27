De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 20

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presumió ayer en redes sociales que las autoridades en su país incautaron un arsenal de 400 armas de fuego que se dirigían a México y que los responsables fueron arrestados. Atribuyó el hecho a un logro de la coordinación bilateral en materia de seguridad.

“Otro ejemplo de cómo las naciones si trabajan juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadunidenses incautaron 400 armas que iban a México y arrestaron a los responsables. Artefactos que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados”, publicó.