Requisan casa a Los Chapitos usada para secuestrar
Requisan casa a Los Chapitos usada para secuestrar
 
Periódico La Jornada
Lunes 27 de octubre de 2025, p. 19

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia favorable dictada por el juzgado sexto de distrito, que declaró procedente la acción de extinción de dominio respecto a un inmueble de Los Chapitos con valor de 4 millones 361 mil pesos.

Dicha propiedad se ubica en Culiacán, Sinaloa, y formaba parte de una investigación iniciada por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, resultado de los trabajos de coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos, en los que se informó que varias personas fueron secuestradas en dicha entidad.

En el inmueble, que era propiedad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini o El 09, jefe de escoltas de Los Chapitos, realizaba diversas actividades delictivas, como secuestro.

