De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 19

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia favorable dictada por el juzgado sexto de distrito, que declaró procedente la acción de extinción de dominio respecto a un inmueble de Los Chapitos con valor de 4 millones 361 mil pesos.

Dicha propiedad se ubica en Culiacán, Sinaloa, y formaba parte de una investigación iniciada por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, resultado de los trabajos de coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos, en los que se informó que varias personas fueron secuestradas en dicha entidad.