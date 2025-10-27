▲ Trabajos de investigación e inteligencia permitieron localizar un inmueble en Culiacán, Sinaloa, utilizado para almacenar drogas sintéticas, informaron autoridades. En la imagen, operativo federal conjunto. Foto Cuartoscuro

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 19

En un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, autoridades federales aseguraron 385 kilogramos y 170 litros de metanfetamina durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble presuntamente utilizado para almacenar drogas sintéticas, informó ayer el gabinete de seguridad del gobierno federal.

En un comunicado, detalló que el domicilio intervenido se localiza en la calle Laguna de los Hornos, en el fraccionamiento Vistas del Lago, y fue identificado a partir de trabajos de investigación e inteligencia que permitieron obtener indicios sobre su posible uso por parte de una red criminal.

Con base en los datos recabados, un juez de control otorgó la orden judicial para catear la vivienda. Durante el operativo, se localizaron varias sustancias ilícitas, que fueron incautadas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de continuar las indagatorias. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.