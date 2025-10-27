▲ Smartphones, auriculares inalámbricos y tabletas son los artefactos que con más frecuencia causan incidentes en las aeronaves. Foto Afp

Cesar Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 18

De 2019 a 2024 aumentó 15 por ciento la frecuencia de incidentes de aviación relacionados con las baterías de litio, señaló Ben McClelland, especialista en seguridad del transporte del UL Standards and Engagement (ULSE), organización con facultades para desarrollar normas de seguridad en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante el foro Más allá del Fuego, McClelland explicó que los dispositivos recargables representan un riesgo en la seguridad aérea, entre ellos, cigarrillos electrónicos, vapeadores, teléfonos y cargadores portátiles. Incluso expresó que estos aparatos son esenciales para viajar, pero si las baterías de litio están dañadas, mal cargadas o mal fabricadas, pueden sobrecalentarse. “Este es un problema global que sucede en el espacio aéreo de todo el mundo”.

Aparatos se calientan y causan incendios

Detalló que entre 2024 y el primer trimestre de 2025 sucedieron 173 incidentes de este tipo, 87 por ciento con pasajeros abordo. Los dispositivos más involucrados fueron electrónicos portátiles, baterías de repuesto, cigarrillos electrónicos y vapeadores. “Las baterías de li-tio se están incendiando en los aviones. Esto sucede al menos dos veces por semana en la industria de la aviación”.

Algunos incidentes ocurrieron en un vuelo de Hawaiian Air, el cual tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Japón. Otro fue el de Southwest Airlines, que regresó a la puerta de embarque en El Paso, Texas, después de que el teléfono de un pasajero se incendiara.

El especialista detalló que entre los incendios de baterías significativos se produjo uno cuando un supuesto banco de baterías entró en embalamiento térmico, provocando daños a un avión de Air Busan en Corea del Sur.