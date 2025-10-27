Emir Olivares y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 17

Autoridades de alto nivel de México y Estados Unidos han ubicado a empresas del área química y agroindustrial, con sede en territorio mexicano, como “sospechosas” de tener vínculos con grupos de la delincuencia organizada para adquirir, importar y distribuir precursores químicos que se utilizan en la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con fuentes de alto nivel, que solicitaron el anonimato, algunos cárteles de la droga han establecido relaciones con estas firmas para hacerse de los componentes necesarios para la fabricación de narcóticos.

Hasta ahora, se ha logrado ubicar al menos a cuatro compañías de ese sector en estas presuntas prácticas ilícitas: Agrícola Santa Fernanda S de RL de CV; Agropecuaria Alfa y Omega S de RL de CV, Grupo Pochteca SAB de CV y Globe Chemicals SA de CV.

Fuentes del gabinete de seguridad del gobierno de México confirmaron a La Jornada que de las empresas señaladas, hay una investigación en curso sobre Grupo Pochteca, pues se han encontrado elementos suficientes para señalarla de posibles vínculos con el crimen organizado; respecto a las otras tres, dijeron, se realiza actualmente una revisión para definir si se les indaga.

Los informantes sostuvieron que hay más firmas sospechosas de estar involucradas en estas prácticas, pero por ahora se tiene conocimiento de las cuatro mencionadas, las cuales “tienen un modelo de negocio” con cárteles de las drogas.

Sus actividades –de acuerdo con las indagatorias– han consistido en facilitar la adquisición, transporte, almacenamiento y desvío de precursores químicos, al amparo de sus tareas agroindistruales, para la fabricación de drogas sintéticas.

Las áreas de inteligencia y seguridad de México y Estados Unidos han detectado que las organizaciones del crimen organizado –como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación– tejen alianzas o prácticas coercitivas con empresas establecidas, que se convierten en “fachada” para hacerse de los elementos requeridos para la producción de sustancias ilícitas. Esto les permite esconder las actividades ilegales dentro del comercio legal.