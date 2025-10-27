▲ Juan Carlos Galindo, presidente municipal de Españita; Lina Pohl, representante de la FAO en México; Nieves Contreras, presidenta de la comunidad de Álvaro Obregón; Qu Dongyu, director general de la FAO; Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, durante la entrega del Reconocimiento de la FAO al Sistema Agrícola Ancestral del Metepantle en la entidad. Foto Roberto García Ortiz

Alexia Villaseñor

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 16

Españita, Tlax., Entre sembradíos de maíz, trigo, frijol, maguey y calabaza, la Comunidad de Álvaro Obregón, en Tlaxcala, mantiene la tradición ancestral del cultivo mediante el sistema agrícola metepantle, el cual une generaciones en una forma de vida, desde los bisabuelos hasta los nietos más pequeños.

Ante la característica de los terrenos inclinados donde la erosión puede ser mayor, así como la dificultad de tener parcelas planas, surge este sistema agrícola. Consiste en una combinación de sembradíos de milpa rodeados de hileras de maguey que tienen el fin de conservar los nutrientes del suelo, recaudar agua en las raíces de las pencas y en las zanjas de la parcela que conducen el líquido hacia la barranca o jagüey (pozo).

Este método sostenible es reconocido por la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam). A la fecha, el organismo internacional ha designado 102 Sipam en 29 países. En México también está la chinampa, en Xochimilco, y la milpa maya, en Yucatán.

En la comunidad de Álvaro Obregón hay alrededor de 120 productores y todos practican la técnica de metepantle, al igual que diferentes poblados de Tlaxcala; por este motivo, el reconocimiento internacional es a nivel estatal.

Muchos de ellos se dieron cita ayer desde temprana hora frente a un jagüey para el acto protoco-lario de reconocimiento de la FAO. Mientras esperaban la llegada de los funcionarios entre el aroma a tierra húmeda, leña quemada de los anafres y tortillas recién salidas del comal, las personas aprovecharon para tomar atole de pinole, quesadillas de guisado, chilaquiles y sopa de milpa. “Todo cosechado en los metepantles”, afirmaron los vendedores.

Durante la ceremonia, el director general de la FAO, QU Dongyu, destacó el aporte internacional de este modelo sostenible de agricultura. Enfatizó que ahora los tlaxcaltecas “ya no van a ser famosos nada más a nivel local en México, sino también en todo el mundo”.