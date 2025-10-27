Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 14

Después de tres semanas sin actividades, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregaron las instalaciones a las autoridades de esta entidad académica y hoy lunes iniciarán un paro activo, según informó la dirección del plantel.

A pesar de un pliego petitorio extenso no resuelto y de que no se efectuó ninguna mesa de diálogo entre los alumnos y autoridades, la dirección de la FCPS informó que el sábado pasado se hicieron cargo de las instalaciones “a partir del retiro de los estudiantes paristas”, por lo que se inició una evaluación del grado de daño al patrimonio universitario y “el saqueo”.

A raíz de la primera inspección del plantel, la autoridad universitaria indicó que los paristas destruyeron una reja externa del edificio D, una puerta de cristal del F y ventanas, además de que se robaron 17 videoproyectores.

Otros daños detectados, según un comunicado en redes sociales, son en espejos, mamparas, jaboneras y marcos de las puertas de los sanitarios, así como “grafiteo en paredes, lavabos y sanitarios, además de daños en persianas de salones”.

Aunado a ello, la FCPS denunció el robo de mercancía y recursos monetarios a un local del área comercial, al igual que grafiteo en todas las fachadas de los edificios, así como en pasillos y salones.