Las autoridades evalúan los daños a las instalaciones y el grado de “saqueo”
Lunes 27 de octubre de 2025, p. 14
Después de tres semanas sin actividades, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregaron las instalaciones a las autoridades de esta entidad académica y hoy lunes iniciarán un paro activo, según informó la dirección del plantel.
A pesar de un pliego petitorio extenso no resuelto y de que no se efectuó ninguna mesa de diálogo entre los alumnos y autoridades, la dirección de la FCPS informó que el sábado pasado se hicieron cargo de las instalaciones “a partir del retiro de los estudiantes paristas”, por lo que se inició una evaluación del grado de daño al patrimonio universitario y “el saqueo”.
A raíz de la primera inspección del plantel, la autoridad universitaria indicó que los paristas destruyeron una reja externa del edificio D, una puerta de cristal del F y ventanas, además de que se robaron 17 videoproyectores.
Otros daños detectados, según un comunicado en redes sociales, son en espejos, mamparas, jaboneras y marcos de las puertas de los sanitarios, así como “grafiteo en paredes, lavabos y sanitarios, además de daños en persianas de salones”.
Aunado a ello, la FCPS denunció el robo de mercancía y recursos monetarios a un local del área comercial, al igual que grafiteo en todas las fachadas de los edificios, así como en pasillos y salones.
Arquitectura invita a una mesa de trabajo
En tanto, la dirección de la Facultad de Arquitectura exhortó a los alumnos a integrar una comisión para tener una mesa de trabajo mañana a las 11 horas en el Patio de los Cedros, con la finalidad de atender las inquietudes de su pliego petitorio, entregado el pasado 15 de octubre.
En un comunicado en su perfil de la red social X, exhortó a los alumnos a no condicionar el diálogo, porque ello afecta a 7 mil 461 estudiantes, más de mil docentes y 256 trabajadores, y señaló que la suspensión prolongada de las clases no resuelve los problemas, sino que los agrava “y nos aleja”.
Sigue el paro en Filosofía y Letras
Una situación similar se vive en la Facultad de Filosofía y Letras, donde la autoridad acusa que el pasado viernes, un “pequeño grupo de personas encapuchadas se negó a entregar las instalaciones”, por lo que llamó a tener un diálogo abierto, franco y transparente, para que puedan volver a clases.
Lo mismo ocurre en la Facultad de Contaduría y Administración, donde se espera que hoy se lleve a cabo una mesa de diálogo entre alumnos y autoridades, con el fin de resolver sus demandas.