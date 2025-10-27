Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 14

Han transcurrido más de 30 días del homicidio en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y sus 11 mil 380 alumnos han tomado clases en línea a medias.

En promedio, dos de cada 10 docentes se negaron a dar las asignaturas, sólo 45 por ciento de los estudiantes dispone de una computadora para uso personal y más de la mitad no tiene acceso a Internet en su casa, según cifras de la dirección general del CCH y testimonios de los propios jóvenes.

“De las seis materias que tengo, sólo cuatro maestros me dan clases; los otros dos no se han comunicado con el grupo en todo este tiempo que pasó después de la tragedia que vivimos”, comentó Isabella, de tercer semestre.

Como ella, otros tres alumnos dijeron a La Jornada que al menos dos profesores no dan clases y hay otros que sólo les dejan tareas y proyectos, además de que les avisaron que cuando regresen a clases presenciales, les harán examen.

“El maestro de francés no nos da clase, pero nos dijo que aplicará examen cuando regresemos al plantel”, contó una estudiante que pidió el anonimato por temor a represalias.

De los 663 maestros del CCH Sur, el cual tiene la plantilla docente más grande de los cinco planteles, alrededor de 135 no han dado ninguna clase entre el 23 de septiembre y el 26 de octubre porque se negaron a impartir las asignaturas a distancia, como se hizo durante la pandemia.

De esos maestros que no están cumpliendo con su labor docente, cerca de 50 son profesores de tiempo completo, quienes han cobrado un promedio de 40 mil pesos durante este mes sin haber trabajado, ya que la dirección general del CCH ha señalado que no puede obligarlos a dar clases en línea.

Según las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el regreso a clases presenciales podría ser el 18 de noviembre, aunque hay papás, alumnos y trabajadores que dudan del retorno en esa fecha y temen que se pudiera prolongar más; si lograran volver ese día, sólo tendrían cinco semanas de actividades académicas presenciales, dos en noviembre, dos en diciembre y una semana de enero, ya que el 9 de ese mes de 2026 concluye el semestre.