Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 13

Chilpancingo, Gro., Gracias al ejemplo de lucha de las madres y padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, la lucha de los colectivos de búsqueda en Guerrero y el país ha ido en ascenso, aseguró David Molina, miembro del colectivo Lupita Rodríguez, de Chilpancingo.

En su intervención durante un mitin celebrado ayer en esta capital con motivo de haberse cumplido 11 años con un mes de la desaparición forzada de los normalistas, el defensor de derechos humanos manifestó que “en esta acción global de Ayotzinapa, este gobierno que prometió un cambio no tiene sensibilidad para con los padres de los 43 jóvenes”.

Explicó que en noviembre próximo, los padres de Ayotzinapa se reunirán con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “pero nos van a decir lo mismo, que no hay ningún avance significativo; obviamente el Ejército (Mexicano) no se va a delatar a sí mismo; no se va a entregar, por eso su negativa a mostrar los 800 folios; a declarar, y también los que están fuera del país, tuvieron tiempo para arreglar e irse como cobardes que son”.