Lunes 27 de octubre de 2025, p. 12
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió ayer una alerta para los mexicanos en Jamaica ante la llegada del huracán Meli-ssa y ofreció apoyo consular: “Ante la aproximación del huracán Melissa a las costas de Jamaica, la @SRE_mx recuerda los números de atención consular para las y los mexicanos que se encuentran en el país del Caribe. Asimismo, recomendamos permanecer alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales, así como de las redes sociales de nuestra embajada en Kingston. Teléfono de emergencia: +1 (876) 832-8711”.