Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 12

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió ayer una alerta para los mexicanos en Jamaica ante la llegada del huracán Meli-ssa y ofreció apoyo consular: “Ante la aproximación del huracán Melissa a las costas de Jamaica, la @SRE_mx recuerda los números de atención consular para las y los mexicanos que se encuentran en el país del Caribe. Asimismo, recomendamos permanecer alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales, así como de las redes sociales de nuestra embajada en Kingston. Teléfono de emergencia: +1 (876) 832-8711”.