Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 10

El abogado argentino Guido Croxatto, defensor del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó que el respaldo de México –tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como del expresidente Andrés Manuel López Obrador– ha sido decisivo para que la causa del ex mandatario tenga posibilidades reales de convertirse en una victoria jurídica y no sólo en una batalla moral.

Croxatto estuvo esta semana de visita en la Ciudad de México, donde el jueves sostuvo una reunión de casi dos horas con el canciller Juan Ramón de la Fuente para actualizarlo sobre la defensa internacional del ex presidente peruano, recluido desde diciembre de 2022 en la prisión de Barbadillo, en Lima. También se encontró con la familia de Castillo, que está asilada en México

El jurista destacó en entrevista que el apoyo de México se ha mantenido firme “a lo largo de tres años, primero con López Obrador y ahora con Sheinbaum”, lo que consideró fundamental para sostener una defensa que califica de “muy desigual”.

Recordó que tras reunirse con la presidenta mexicana, a inicios de septiembre, el Congreso de Perú la declaró persona non grata, como antes lo hizo con López Obrador “por no callar frente a una injusticia”.

Carta de agradecimiento a la Presidenta

Croxatto relató que escribió una carta a la presidenta Sheinbaum en la que le agradece su respaldo y le expone que la lucha jurídica por Castillo “no puede quedarse en lo poético o simbólico”.

También le expresa que la moral y la poesía pueden acompañar al derecho, pero que “sólo una victoria jurídica podrá devolverle justicia a Castillo y al pueblo peruano”.

–¿Cuál fue el motivo de su visita al canciller De la Fuente?