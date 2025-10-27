César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 8

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron tres acuerdos generales que marcan un paso decisivo en la modernización, transparencia y disciplina del ámbito administrativo del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Asimismo, informó que éstos refuerzan el marco normativo que regula el servicio público administrativo dentro del OAJ, y ponen de manifiesto el compromiso institucional con la rendición de cuentas, integridad y ética.

En este contexto, señaló que adquiere particular relevancia la labor de la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo del OAJ, encargada de realizar los procesos de investigación y sanción, cuando así corresponda, de las conductas atribuibles al personal administrativo.