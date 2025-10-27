Lunes 27 de octubre de 2025, p. 8
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron tres acuerdos generales que marcan un paso decisivo en la modernización, transparencia y disciplina del ámbito administrativo del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Asimismo, informó que éstos refuerzan el marco normativo que regula el servicio público administrativo dentro del OAJ, y ponen de manifiesto el compromiso institucional con la rendición de cuentas, integridad y ética.
En este contexto, señaló que adquiere particular relevancia la labor de la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo del OAJ, encargada de realizar los procesos de investigación y sanción, cuando así corresponda, de las conductas atribuibles al personal administrativo.
Dicha comisión la encabeza José Alberto Gallegos Ramírez, y está integrada por Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez.
El OAJ precisó que los aspectos centrales de los acuerdos son el fortalecimiento del esquema de responsabilidades, regulando las instancias y los procedimientos que se instruyen a los servidores públicos con funciones administrativas dentro del PJF.
Por otro lado, afirmó que se reforzaron las acciones de combate al nepotismo y conflictos de interés, con un renovado y fortalecido Comité de Integridad, que velará por el cumplimiento de dichas medidas. Asimismo, se refrendan, entre otros, los principios de austeridad, disciplina, honradez y rendición de cuentas, que deben observar las personas servidoras públicas del PJF