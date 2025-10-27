De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 6

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que esta semana iniciará con una gira nacional por universidades, que comenzará en Jalisco y Querétaro, para dialogar con los jóvenes y construir “una agenda ciudadana basada en libertad, oportunidades y participación”.

Por medio de un comunicado, la dirigencia panista aseveró que tras su “relanzamiento”, en el que se presentó una aplicación de celular para facilitar la afiliación a esta fuerza política, miles de personas la han descargado para comenzar su proceso de afiliación.

No obstante, en el sitio web del registro nacional de militantes del blanquiazul no se ha detallado de mayor variación en el número de integrantes, pues se indica que al momento cuenta con 318 mil 861 afiliados, es decir, 6 mil más de los que reportó en abril pasado.