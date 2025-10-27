Néstor Jiménez

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se perfila a llegar a las elecciones intermedias de 2027 sin aliados y con la base de militantes más chica que haya tenido en su historia.

Bajo la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, el tricolor perdió en el presente año casi 40 por ciento de los afiliados que tenía hasta el último reporte que hizo en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Según informes publicados en su sitio web, actualmente tiene 894 mil 220 integrantes, mientras a finales de 2023 reportó al INE que tenía un millón 411 mil 889, luego de que en julio pasado inició un proceso de depuración, pues muchos de sus afiliados no contaban con documentación que acreditara su voluntad de seguir en el PRI.

Con Alito, el declive

Cuando Alito Moreno asumió la presidencia del partido en 2019, el PRI tenía 6.7 millones de afiliados, es decir, bajo su dirigencia ha renunciado 86.79 por ciento de los priístas que había hace poco más de seis años.

Los reportes más recientes de integrantes del partido, publicados en su apartado de afiliados, ya no muestran un padrón nacional, sino que se presentan por medio de 32 listados estatales en los que se reporta una baja notoria en diversas entidades.