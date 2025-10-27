▲ El órgano legislativo debatirá las cuatro minutas en materia fiscal enviadas por los diputados. Foto Germán Canseco

Andrea Becerril y De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 6

Durante la presente semana, el Senado de la República tendrá una “intensa” agenda de actividades, en la que se prevé la discusión del paquete fiscal para el año entrante y la Ley de Ingresos.

Además, el órgano legislativo tiene programados actos para conmemorar el 80 aniversario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), detalló ayer la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez (Morena).

En un video que difundió en sus redes sociales, la senadora recalcó que entre mañana, en comisiones legislativas, y el miércoles, en el pleno, el Senado debatirá las cuatro minutas enviadas por la Cámara de Diputados sobre el Paquete Económico de 2026, que incluye las reformas al Código Fiscal, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en conjunto con la Ley de Ingresos de la Federación para 2026.

A su vez, las comisiones dictaminadoras se reunirán hoy con autoridades de la Secretaría de Hacienda, en un encuentro exigido por la oposición quienes buscan cambios a las minutas, por considerar que incluyen ordenamientos que vulneran derechos de los contribuyentes y podrían llevar a los dueños de plataformas digitales a un panel internacional.