Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 4

La víspera de que la junta de coordinación política (Jucopo) de la Cámara de Diputados determine las medidas para garantizar la presencia de los legisladores en las sesiones y en el trabajo en comisiones, la bancada de Morena llamó a sus integrantes a no contribuir al ausentismo.

Ese grupo parlamentario cuenta con 253 diputados, y ayer su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, resaltó: “sí, tenemos que exigir que haya presencia en comisiones y en el pleno de diputadas y diputados; finalmente, esa es nuestra responsabilidad”.

Blanco Bravo, el detonante

Una semana después de que el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena) se conectó a la Comisión de Presupuesto mientras jugaba pádel en el Desierto de los Leones –sólo para registrar asistencia–, la Jucopo definirá si pone fin a las sesiones semipresenciales, que permiten a los diputados no asistir físicamente a la Cámara.

La decisión de los coordinadores se tomará también luego de que, el jueves pasado, a la sesión de la Comisión de Presupuesto sólo asistió un diputado, Reginaldo Sandoval Flores (PT), mientras otros 42 se conectaron por la aplicación remota de la Cámara.