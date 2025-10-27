Se espera que hoy se anuncien acciones para garantizar la asistencia de legisladores a la Cámara
Lunes 27 de octubre de 2025, p. 4
La víspera de que la junta de coordinación política (Jucopo) de la Cámara de Diputados determine las medidas para garantizar la presencia de los legisladores en las sesiones y en el trabajo en comisiones, la bancada de Morena llamó a sus integrantes a no contribuir al ausentismo.
Ese grupo parlamentario cuenta con 253 diputados, y ayer su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, resaltó: “sí, tenemos que exigir que haya presencia en comisiones y en el pleno de diputadas y diputados; finalmente, esa es nuestra responsabilidad”.
Blanco Bravo, el detonante
Una semana después de que el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena) se conectó a la Comisión de Presupuesto mientras jugaba pádel en el Desierto de los Leones –sólo para registrar asistencia–, la Jucopo definirá si pone fin a las sesiones semipresenciales, que permiten a los diputados no asistir físicamente a la Cámara.
La decisión de los coordinadores se tomará también luego de que, el jueves pasado, a la sesión de la Comisión de Presupuesto sólo asistió un diputado, Reginaldo Sandoval Flores (PT), mientras otros 42 se conectaron por la aplicación remota de la Cámara.
Por lo pronto, la reunión de esta tarde de la Comisión de Justicia, en la que se votará el dictamen de la Ley General de Extorsión, ya será presencial, lo que obligará a los legisladores a acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Ayer, además, Monreal destacó que “ser legislador es un honor y un privilegio entre los ciudadanos… aquí sólo pueden estar 500 representantes de la nación, por eso tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno y cada una, para cumplir con nuestra responsabilidad” al asistir a la Cámara.
Responder con lealtad y responsabilidad
El legislador subrayó que los diputados tienen una obligación no únicamente personal, sino también con la población: “En el movimiento que integramos tenemos que responder con seriedad, eficacia, lealtad y responsabilidad”.
En ese sentido, hizo un llamado a “cumplir con México, apoyar al país y cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Avancemos en la construcción normativa de un nuevo sistema jurídico que proteja y defienda a todos”.