▲ Imagen de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el pasado 8 de octubre. Este martes, que se disponen a votar en el pleno una ley general contra la extorsión, esperan contar con mayor asistencia de legisladores. Foto Marco Peláez

Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 4

La Cámara de Diputados prevé votar mañana una ley general contra la extorsión, una vez que la Comisión de Justicia apruebe este lunes el dictamen en el que –explicó la bancada de Morena– se definirá un tipo penal básico para todo el país, de 6 a 15 años de prisión, que aumentarán según las agravantes con que se cometa el delito.

Esto es, explica el proyecto de dictamen que se entregó a los diputados, la sentencia se aplicará al considerar las características, el contexto y las circunstancias particulares en las que se comete el delito.

Además de endurecer las penas, se busca proteger a las víctimas, que podrán denunciar de manera anónima. También se crean medidas cautelares y de protección a las personas, desde el resguardo de la información hasta el cambio de domicilio.

El documento resalta que se definen “directrices mínimas” para guiar la actuación de las autoridades encargadas de prevenir, perseguir y sancionar el delito.

Entre otras, destacan el respeto a la dignidad humana de las víctimas y de los ofendidos; conducir sus actuaciones de conformidad con el principio de igualdad; actuar sin distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o efecto impedir o anular el ejercicio de derechos, prerrogativas y beneficios, así como evitar la revictimización o criminalización de las personas.

En un análisis de la iniciativa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que para el tipo penal básico se proponen 34 agravantes, divididas en tres categorías.

Cuando se trate de daño patrimonial o delitos menos lesivos, se incrementarán las penas hasta un tercio del tipo penal básico, y serían aplicables al “cobro de piso”, a la imposición de precios, a quienes cometan el delito con el uso del sistema financiero nacional o extorsionen a candidatos a cargos de elección popular.