De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en diciembre se inaugurará el primer Centro de Atención Oncológica –de un total de 20 en el país–, La Pastora, con sede en la Ciudad de México. El proyecto tendrá una inversión de 8 mil millones de pesos.

“Es un antes y un después en la atención del cáncer de mama”, señaló la mandataria en un video que compartió ayer en su cuenta oficial en la plataforma X, en el que insistió en que su administración ha puesto en marcha el Modelo de Atención Universal al Cáncer de Mama.

Puntualizó que, como parte de esta estrategia, entre 2026 y 2027 también se adquirirán mil mastógrafos más para el país.

Se trata de una prioridad para su administración, pues actualmente en México muere una mujer cada hora a causa de este padecimiento, lo cual puede evitarse cuando se brinda atención temprana.

“Es muy importante que en México tengamos un sistema de atención temprana y que las mujeres sepamos cómo debemos autoexplorarnos y adónde acudir cada dos años, por lo menos, para poder realizar una mastografía”, apuntó.

En su mensaje –emitido en el marco del mes para concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama–, la jefa del Ejecutivo federal resaltó que, con el nuevo modelo de atención, se garantizará acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento para todas las mujeres, con el propósito de salvar vidas.