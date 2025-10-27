Emir Olivares Alonso

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 3

El tren El Insurgente –que recorrerá de Toluca a la Ciudad de México– será abierto al público en su totalidad a finales de enero de 2026, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras recorrer de la estación Santa Fe hasta la terminal Observatorio –tramo que aún no está en operación para el público–, la mandataria indicó que ayer se inició el periodo de pruebas, pues la obra civil está concluida y la parte electromecánica, prácticamente lista.

Como símbolo del trabajo coordinado entre las administraciones federal, de la Ciudad de México y del estado de México, Sheinbaum Pardo tomó de la mano a las mandatarias de estas entidades, Clara Brugada y Delfina Gómez –quienes la acompañaron en el recorrido–, y las alzó en una señal triunfante de que esta obra, iniciada en julio de 2014, por fin será concluida.

La Presidenta, las mandatarias locales y funcionarios de los tres gobiernos recorrieron a bordo de un convoy las tres estaciones de la línea uno del Metro –Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán–, que constituyen la última etapa de modernización de esta ruta y que se espera se abra al público el 16 de noviembre. Con ello se completará el servicio de Pantitlán a Observatorio.

“Como nos comprometimos, ya terminamos la obra civil del tren Ciudad de México–Toluca, El Insurgente. Ya prácticamente está terminada toda la electromecánica y, a partir de ahora, inicia el periodo de pruebas, que es muy importante porque requiere test de señalización, certificación y todo lo que tiene que ver con el tren. Son alrededor de tres meses de prueba para poderlo poner a punto. Eso significa que a finales de enero de 2026 ya podrá ser utilizado”, sostuvo.

Brugada destacó el trabajo coordinado entre los tres gobiernos y consideró que el llamado Complejo Observatorio, la estación terminal, se convertirá “en la gran puerta del poniente de la ciudad”. En tanto, Delfina Gómez señaló que se trata de una megaobra de movilidad que permitirá mejorar la calidad de vida de gran parte de los habitantes del Valle de México.