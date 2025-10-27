V

aya con los azules, ahora nos resultaron optimistas; no todos, por supuesto, pero los de mejor humor, o los necios, como usted quiera, aseguran que, para sus planes de sobrevivencia el que se hable de ellos, no importa si bien o mal, les da fuerza para sortear su proceso de agonía.

Tal vez sea cierto, pero el caso es que ese hablar de ellos, mencionarlos para que existan, puede resultar contraproducente, y es que pocos, casi nadie, considera que el PAN pueda revertir el cúmulo de negativos que acumuló en los últimos, cuando menos, 18 años y lo que se habla de ese partido es malo, muy malo, y eso puede acelerar la pudrición en el que lo metió Fernández de Cevallos, Calderón, Fox y otros insignes personajes que militan o militaron en el organismo.

Vamos a ver: la suma de la nada es nada y el PAN sólo ha logrado sumar nada. No tienen nuevas propuestas porque no puede ofrecer nada más allá de lo que ya hicieron quienes han tenido en las manos el timón del gobierno. No tienen algún personaje emergente que presente un perfil sin salpicaduras de corrupción y tampoco consideran como opción limpiarlo de personajes tóxicos. Morirían de inanición.

En pocas palabras, este PAN es el mismo de todo el capítulo neoliberal de nuestra historia. Pero eso tal vez no sea lo peor de esta crisis de derecha que sucede en México, lo que se pone de manifiesto es que los azules no son los representantes del conservadurismo, y si acaso, sólo tienen de su lado a algunos hijos de Netanyahu que buscan hacerles propaganda.

¿Y entonces? ¿Dónde está la derecha? Tal vez hay que recorrer, otra vez algunos caminos olvidados y considerar que aquellos que en algún momento se dijeron o se consideraron parte de un proyecto que tiene como objetivo arrebatar el país de las manos de todos para entregarlo a una porción radical de derecha en donde solamente participaba el capital nacional, fallaron rotundamente.

Hasta ahí se quedaron, no avanzaron, permanecieron inmóviles frente a otro pedazo de gente con capital que también tiene la idea de construir nuevos frentes de trabajo. Así, la derecha oxidada busca tomar fuerza invitando a otros tramposos a sumarse a sus patrañas, como si eso fuera la solución.