PAN: renovación sin alternativas
aya con los azules, ahora nos resultaron optimistas; no todos, por supuesto, pero los de mejor humor, o los necios, como usted quiera, aseguran que, para sus planes de sobrevivencia el que se hable de ellos, no importa si bien o mal, les da fuerza para sortear su proceso de agonía.
Tal vez sea cierto, pero el caso es que ese hablar de ellos, mencionarlos para que existan, puede resultar contraproducente, y es que pocos, casi nadie, considera que el PAN pueda revertir el cúmulo de negativos que acumuló en los últimos, cuando menos, 18 años y lo que se habla de ese partido es malo, muy malo, y eso puede acelerar la pudrición en el que lo metió Fernández de Cevallos, Calderón, Fox y otros insignes personajes que militan o militaron en el organismo.
Vamos a ver: la suma de la nada es nada y el PAN sólo ha logrado sumar nada. No tienen nuevas propuestas porque no puede ofrecer nada más allá de lo que ya hicieron quienes han tenido en las manos el timón del gobierno. No tienen algún personaje emergente que presente un perfil sin salpicaduras de corrupción y tampoco consideran como opción limpiarlo de personajes tóxicos. Morirían de inanición.
En pocas palabras, este PAN es el mismo de todo el capítulo neoliberal de nuestra historia. Pero eso tal vez no sea lo peor de esta crisis de derecha que sucede en México, lo que se pone de manifiesto es que los azules no son los representantes del conservadurismo, y si acaso, sólo tienen de su lado a algunos hijos de Netanyahu que buscan hacerles propaganda.
¿Y entonces? ¿Dónde está la derecha? Tal vez hay que recorrer, otra vez algunos caminos olvidados y considerar que aquellos que en algún momento se dijeron o se consideraron parte de un proyecto que tiene como objetivo arrebatar el país de las manos de todos para entregarlo a una porción radical de derecha en donde solamente participaba el capital nacional, fallaron rotundamente.
Hasta ahí se quedaron, no avanzaron, permanecieron inmóviles frente a otro pedazo de gente con capital que también tiene la idea de construir nuevos frentes de trabajo. Así, la derecha oxidada busca tomar fuerza invitando a otros tramposos a sumarse a sus patrañas, como si eso fuera la solución.
El panismo le falló a la gente y no hay remedio. Sí, se seguirá hablando de ellos; se seguirá hablando mal de ellos y las posibilidades de revertir su reciente historia con la misma forma de fracaso no parece tener alternativas. La semana pasada, Acción Nacional, el PAN, anunció su muerte. La forma no importa, el fondo está al descubierto.
La ausencia total de cuadros nuevos da idea de su futuro. Le apuestan a una guerra suicida porque ya no hay mañana. Ellos lo saben, lo saben bien y por eso se tiran por la ventana, mientras la otra derecha, la que busca horizontes nuevos, mira la escena con la claridad de quien considera necesaria la muerte de lo que agoniza, de lo que ya no puede renovarse. Así van las cosas.
De pasadita
Más de uno nos calificaron de exagerados cuando dijimos que el Premio Nobel de la Paz a la mujer que prefiere expandir la fuerza violenta de Estados Unidos hasta su patria, que buscar proyectos de paz, era un premio para Trump, y poco tardó el agente naranja en darnos la razón.
Corina Machado es la llave para que Trump entre, pero ¿cuál sería, además de su delirio de ambición, el motivo para invadir Venezuela? De lejos no se ve claro el panorama, pero lo cierto es que Trump creó el ambiente. Rompió con Canadá, que es el país que lo surte de la mayoría de los hidrocarburos que requiere, y entonces ¿de dónde los va a sacar para aliviar el frío y el calor extremos que se dejan sentir en EU? Cierto, sabio lector, de Venezuela, sí, de Venezuela.
Y no va a pasar nada, Palestina fue el campo de prueba. El mundo quedó mudo frente a aquella masacre, ¿alguien levantará la voz por Venezuela? Pronto lo sabremos.