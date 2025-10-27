▲ Una forma de protesta contra la presencia de fuerzas federales en las calles de ciudades de Estados Unidos que ha cobrado fuerza es la de personas disfrazadas de animales de granja, como en la marcha No a los reyes, el 18 de octubre en Austin, Texas. Foto Ap

l mareador e incesante torbellino de noticias fabricadas, insultos, amenazas, obscenidades, actos de crueldad, corrupción y vanidad extrema a veces es tan excesivo que suele ser cómico, pero siempre está al borde de la tragedia (ya lo es para los inmigrantes y algunos lancheros asesinados en altamar), así como el despliegue de fuerzas navales estadunidenses en el Caribe –aparentemente motivado por una perversa nostalgia imperial– no es de risa. Al preguntarle si se requiere de aprobación legislativa para realizar operativos de guerra, el comandante en jefe respondió que no, “pienso que sólo vamos a matar a gente”.

Dentro del país hay otra “guerra interna” donde se han desplegado tropas federales en ciudades contra un “enemigo”: estadunidenses opuestos al presidente y su gobierno, y donde el comandante en jefe ha declarado que esos operativos son para ensayar futuros asaltos militares dentro de su propia nación.

No es difícil entender la agenda y proyecto de la ultraderecha en Estados Unidos y sus aliados en otros países –lo declaran de manera explícita–, pero sí asombra que sea realizada de manera tan burda y con un manejo intelectual tan mediocre, aunque muy hábil a la vez.

Sí, hay cada vez más resistencia. La protesta masiva más grande de la historia de un solo día en Estados Unidos acaba de ocurrir el 18 de octubre. Y, además de magnas marchas, el país no se ha quedado quieto. Todos los días continúan las expresiones disidentes, desde redes de protección de inmigrantes frente a las redadas, a actos de repudio y condena por líderes religiosos –incluyendo cardenales estadunidenses–, sindicatos, organizaciones estudiantiles, artistas y más.

Ante acusaciones por el régimen en Washington de que detrás de estas expresiones hay “enemigos” de la patria encabezados por la inexistente agrupación Antifa, que están impulsando una “guerra” contra Estados Unidos, algunas de las expresiones de resistencia recurren al baile y payasadas, incluyendo vestirse en disfraces inflables de ranas, vacas y pollos, para burlarse de esa caracterización que ha servido de pretexto para el despliegue de tropas en las calles de algunas ciudades, que incluyen la capital.