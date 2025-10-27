E

n su impune trayectoria, el tóxico Germán Larrea y su Grupo México no dejan de aumentar su lúgubre inventario. La información llega de Cananea, Sonora ( La Jornada, Cristina Gómez Lima): “Dos trabajadores murieron en un ‘accidente’ en la mina Buenavista del Cobre (antes Compañía Minera de Cananea, otrora paraestatal privatizada a favor del barón y su corporativo), propiedad de Grupo México, ubicada en este municipio; de acuerdo con los primeros informes, el siniestro ocurrió durante labores operativas y habría sido provocado por el colapso de una estructura en un área de extracción”.

Un ‘accidente’ más en el interminable cuan siniestro historial de la mayor compañía minera del país, que acapara alrededor de 90 por ciento de la extracción de cobre en el país, ocupa la tercera posición a nivel internacional y anualmente genera miles de millones de dólares en utilidades, pero cuando se trata de invertir en la seguridad y el bienestar de sus trabajadores siempre argumenta que “no hay dinero” para ello, con todo y que la de Larrea es la segunda mayor fortuna del país.

De acuerdo con la más reciente estimación de Forbes (2024), los haberes del tóxico barón suman 28 mil 600 millones de dólares, fortuna que se multiplicó por 26 desde la privatización salinista de la Compañía Minera de Cananea (hoy denominada Buenavista del Cobre) a favor del papá del barón, el alemanista Jorge Larrea Ortega, mejor conocido por los mineros como El Azote.

En el citado inventario no puede dejarse de lado la muerte, en febrero de 2006, de 65 mineros en Pasta de Conchos (63 de los cuales se mantuvieron bajo toneladas de rocas durante cerca de dos décadas sin que el corporativo moviera un dedo para rescatar sus restos; de hecho, se amparó para evitarlo) y llegado el momento simplemente aventó la papa caliente al gobierno federal (el de López Obrador) para recuperar los cuerpos, siempre con el pretexto de “no tener dinero” para ello. “Si quieren, háganlo ustedes; nosotros, no” y se lavó las manos.

Algo más: en agosto de 2014, Buenavista del Cobre derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, contaminando así 270 kilómetros de territorio y afectando ocho municipios con alrededor de 25 mil pobladores, en lo que fue calificado de “el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México”. Y no fue un “accidente”, como quiso venderlo el corporativo, sino negligencia de la empresa. Once años después, el corporativo sigue impune, con todo y que en octubre de 2023 el gobierno federal denunció penalmente a Grupo México por incumplimiento en la “remediación ambiental”.