L

a historia de algunas sucesiones presidenciales está marcada por la traición. Cárdenas expulsó del país a Plutarco Elías Calles; López Portillo exilió a Echeverría en las islas Fiji y Zedillo obligó a Salinas de Gortari a huir a Cuba e Irlanda, pero no escapó su hermano Raúl, quien pasó una buena temporada en prisión. Estos desencuentros tuvieron efectos negativos porque el nuevo presidente echaba abajo lo que había emprendido su antecesor. Desde que comenzó su gobierno, hace un año, la presidenta Sheinbaum ha sido presionada para que rompa relaciones con López Obrador. Seguramente se sentirán desilusionados cuando lean su libro Diario de una transición histórica, que presentó en la mañanera la semana anterior.

Líder del cambio

Escribe Claudia que su obra editada por Planeta “también es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que con inteligencia, amor y compromiso con la gente, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino”. Recuerda: “Mi cercanía política con Andrés Manuel López Obrador comenzó cuando, tras su triunfo en la jefatura del Gobierno capitalino, me invitó a formar parte de su gabinete como secretaria de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal. Desde ese momento, me he mantenido siempre muy cerca del movimiento de transformación que él encabezó”.

Termina la tregua

Esta semana ocurrirán dos sucesos importantes para México: concluirá el próximo viernes la tregua de 90 días que concedió Trump antes de aplicar el tarifazo de 30 por ciento a las exportaciones (se entiende que son las no comprendidas en el T-MEC) y, por otro lado, arranca la reunión de los líderes de los países que forman la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Asistirán personajes cuyas decisiones se reflejarán en el mundo y, en particular, en nuestro país. Trump, el líder chino Xi Jinping, el canadiense Carney. La representación mexicana la llevará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ha dicho que 90 por ciento del T-MEC ya está listo. Excelente. Peeero el 10 por ciento restante puede ser lo más difícil de negociar.